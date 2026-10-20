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Переведення годинників 2026: хто крім України перейде на зимовий час

18:02 20.10.2026 Вт
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Переведення годинників 2026: хто крім України перейде на зимовий час Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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У неділю, 25 жовтня, Україна перейде на зимовий час - стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад. У цей самий день стрілки годинників переведуть в багатьох інших країнах.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну, дані Європейської комісії та міжнародні довідкові ресурси про сезонну зміну часу.

Коли переводити годинники в Україні

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України", перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня.

У 2026 році це 25 жовтня. О 04:00 за київським часом стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад - на 03:00. Після цього Україна повернеться до стандартного часу другого часового поясу.

Які країни перейдуть на зимовий час 25 жовтня

Згідно з календарем Європейської комісії, сезонний перехід у країнах ЄС зберігається. У 2026 році літній час закінчується 25 жовтня о 01:00 за всесвітнім координованим часом UTC. Місцевий час переведення залежить від часового поясу.

На зимовий час у цей день перейдуть:

  • Усі 27 країн ЄС - зокрема Польща, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Чехія, Австрія, Румунія, Болгарія, Греція, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія.
  • Велика Британія та Ірландія - годинники переведуть на годину назад.
  • Інші європейські держави, які дотримуються такого самого календаря, зокрема Норвегія, Швейцарія, Албанія, Андорра, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Північна Македонія, Молдова та Ліхтенштейн.

У більшості країн Центральної Європи годинники переведуть із 03:00 на 02:00 за місцевим часом. У країнах східноєвропейського часового поясу, зокрема в Румунії, Болгарії та Фінляндії, - із 04:00 на 03:00. У Великій Британії та Ірландії перехід відбудеться з 02:00 на 01:00.

Де ще у світі переводять годинники

Сезонна зміна часу діє не лише в Європі, але й у частині інших регіонів світу. Водночас дати переходу відрізняються.

США. У більшості штатів літній час закінчиться 1 листопада 2026 року - на тиждень пізніше, ніж у Європі. О 02:00 за місцевим часом годинники переведуть на 01:00. Винятки - Гаваї та більша частина Аризони, де сезонний перехід не застосовують.

Канада. У більшості провінцій і територій, де діє літній час, годинники також переведуть назад 1 листопада 2026 року. Водночас правила залежать від конкретної провінції чи території.

Австралія. У штатах і територіях, де застосовують літній час, годинники вже перевели вперед 4 жовтня 2026 року. У Квінсленді, Західній Австралії та Північній Території сезонного переведення немає.

Нова Зеландія. Літній час розпочався 27 вересня 2026 року. Годинники повернуть на годину назад 4 квітня 2027 року.

Скасування переведення годинників в Україні та Європі

Раніше РБК-Україна писало, що у Європейському Союзі питання відмови від сезонного переведення годинників обговорюють кілька років. У 2018 році Європейська комісія провела консультації щодо скасування цієї практики, а в 2019 році Європарламент підтримав відповідну пропозицію. Однак остаточного рішення, яке припинило б сезонний перехід у країнах ЄС, не ухвалили.

В Україні також продовжує діяти сезонне переведення годинників, оскільки закон про його скасування не набув чинності.

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