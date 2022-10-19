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Гайдай розповів, скільки років знадобиться на відновлення Луганської області

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Україна, Середа 19 жовтня 2022 21:34
Гайдай розповів, скільки років знадобиться на відновлення Луганської області Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Дмитро Браславський

На відновлення Луганської області знадобиться приблизно сім років. Проте такі роботи можна буде розпочати лише після повної деокупації регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Росіяни виконують швидкі ремонти, кажучи жителям Луганщини, що от так звана "ЛНР" вісім років нічого не робила, а Росія робить", - заявив Гайдай.

За словами очільника області, окупанти реактивною артилерією руйнують Стельмахівку, з якої їх нещодавно вигнали ЗСУ. Також окупанти намагаються організувати контрнаступ в напрямку Лимана.

"Захисні бетонні споруди, які окупанти встановлюють на Луганщині, вони особисто називають "лінією Вагнера", - додав Гайдай.

Очільник ОВА заявив, що після повного звільнення регіону від російської окупації треба буде займатись його відновлення. На це може піти приблизно сім років.

Нагадаємо, що росіяни підтягнули в Луганську область багато техніки та мобілізованих.

Також стало відомо, що внаслідок бойових дій та окупації у Луганській області пошкоджено понад 11 тисяч будинків та понад 600 інфраструктурних об'єктів.

Раніше повідомлялось, що у деокупованих населених пунктах Луганської області наразі розміщена велика кількість мін. Тому повертатись додому у ці села поки поки не можна.

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