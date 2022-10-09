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ЗСУ звільнили село Стельмахівка в Луганській області, - Гайдай

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Неділя 09 жовтня 2022 14:47
ЗСУ звільнили село Стельмахівка в Луганській області, - Гайдай Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Луганської області Сергій Гайдай заявив про звільнення села Стельмахівка. Українські воїни зробили світлину на фоні будівлі сільської ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Гайдая.

Варто відзначити, що Генеральний штаб України поки що не підтверджував інформації щодо звільнення Стельмахівки.

ЗСУ звільнили село Стельмахівка в Луганській області, - Гайдай

Фото: українські військові на фоні сільскради Стельмахівки (t.me/luhanskaVTSA/6237)

"Село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів", - пише Гайдай.

ЗСУ звільнили село Стельмахівка в Луганській області, - Гайдай

Фото: село Стельмахівка Луганської області (Google карта)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в рамках контрнаступу ЗСУ у Донецькій області, наші воїни звільнили від російських окупантів 40 населених пунктів, які знаходяться у Лиманській та Святогірській громадах.

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