ЗСУ звільнили село Стельмахівка в Луганській області, - Гайдай

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Гайдая.

Варто відзначити, що Генеральний штаб України поки що не підтверджував інформації щодо звільнення Стельмахівки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в рамках контрнаступу ЗСУ у Донецькій області, наші воїни звільнили від російських окупантів 40 населених пунктів, які знаходяться у Лиманській та Святогірській громадах.

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