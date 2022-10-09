ЗСУ звільнили село Стельмахівка в Луганській області, - Гайдай
Голова Луганської області Сергій Гайдай заявив про звільнення села Стельмахівка. Українські воїни зробили світлину на фоні будівлі сільської ради.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Гайдая.
Варто відзначити, що Генеральний штаб України поки що не підтверджував інформації щодо звільнення Стельмахівки.
Фото: українські військові на фоні сільскради Стельмахівки (t.me/luhanskaVTSA/6237)
"Село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів", - пише Гайдай.
Фото: село Стельмахівка Луганської області (Google карта)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в рамках контрнаступу ЗСУ у Донецькій області, наші воїни звільнили від російських окупантів 40 населених пунктів, які знаходяться у Лиманській та Святогірській громадах.
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