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Перетворилися на брухт. Прикордонники знищили шість автомобілів росіян (відео)

Архівне фото: Прикордонники знищили шість автомобілів росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили на полі бою шість автомобілів окупантів. Процес знищення ворожої техніки вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"6 одиниць автомобільної техніки окупантів перетворилися на металобрухт", - йдеться у повідомленні.

У МВС зазначили, що це результат точної роботи прикордонників.

На відео можна побачити, як на автомобілі росіян із дронів скидають гранати і снаряди. Вони вибухають падаючи на дахи автотранспорту. 

Сили оборони України знищують росіян

За минулу добу, 18 грудня, українські військові ліквідували ще 1090 російських терористів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 347 160 солдатів.

Також українські військові знищили ще 491 російського терориста на Таврійському напрямку. Ще кількох взяли в полон.

Нацгвардійці продовжують "демілітаризацію" росіян на Бахмутському напрямку. Протягом тижня знищили понад двадцять танків, десяток БМП і не тільки.

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