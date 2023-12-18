Превратились в металлолом. Пограничники уничтожили шесть автомобилей россиян (видео)

Силы обороны Украины обнаружили на поле боя шесть автомобилей оккупантов. Процесс уничтожения вражеской техники удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"6 единиц автомобильной техники оккупантов превратились в металлолом", - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что это результат точной работы пограничников.
На видео можно увидеть, как на автомобили россиян с дронов сбрасывают гранаты и снаряды. Они взрываются падая на крыши автотранспорта.
За прошедшие сутки, 18 декабря, украинские военные ликвидировали еще 1090 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 347 160 солдат.
Также украинские военные уничтожили еще 491 российский террорист на Таврическом направлении. Еще несколько взяли в плен.
Нацгвардейцы продолжают "демилитаризацию" россиян на Бахмутском направлении. В течение недели уничтожили более двадцати танков, десяток БМП и не только.
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