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Перетворили Вільнюс у фортецю. НАТО грає м'язами на фоні підготовки саміту, - Reuters

Фото: НАТО грає м'язами на фоні підготовки саміту (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для забезпечення безпеку під час саміту НАТО до Вільнюсу направили близько тисячі військових з інших держав Альянсу. У Литву також поставили передові системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що

Литва втричі збільшила кількість прикордонників на, до них приєднались офіцери з Латвії та Польщі. Обидві країни також направили поліцію для патрулювання Вільнюса.

Начальник прикордонної служби Рустамас Любаєвас зазначив, що країна готується до різних провокацій, додавши, що побоюється хвиль мігрантів, порушень кордону чи появи військової техніки без пояснення причин.

Надмірний захист

Вчора Німецькі повітряні сили показали фотографію розгорнутої системи ППО біля аеропорту Вільнюса. На кадрі видно 3 комплекси Patriot, радари та іншу техніку.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав це парадом марнотратства під час того, як в Україні триває масштабна кривава війна, на якій вирішується доля Західного світу.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт Альянсу наступного може стати вирішальним на шляху України до вступу.

На ньому Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після закінчення війни. Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

Окрім того, Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати їх на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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