Превратили Вильнюс в крепость. НАТО играет мышцами на фоне подготовки саммита, - Reuters

Отмечается, что

Литва втрое увеличила количество пограничников на к ним присоединились офицеры из Латвии и Польши. Обе страны также направили полицию для патрулирования Вильнюса.

Начальник пограничной службы Рустамас Любаевас отметил, что страна готовится к разным провокациям, добавив, что опасается волн мигрантов, нарушений границы или появления военной техники без объяснения причин.

Чрезмерная защита

Немецкие воздушные силы показали фотографию развернутой системы ПВО возле аэропорта Вильнюса. На кадре видны 3 комплекса Patriot, радары и другую технику.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это парадом расточительства во время того, как в Украине идет масштабная кровавая война, на которой решается судьба Западного мира.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса в следующем может стать решающим на пути Украины к вступлению.

На нем Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

Кроме того, Украина нуждается в четких гарантиях безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить их на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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