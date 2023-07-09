Превратили Вильнюс в крепость. НАТО играет мышцами на фоне подготовки саммита, - Reuters

Для обеспечения безопасности на саммите НАТО в Вильнюс направили около тысячи военных из других государств Альянса. В Литву также поставили передовые системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что
Литва втрое увеличила количество пограничников на к ним присоединились офицеры из Латвии и Польши. Обе страны также направили полицию для патрулирования Вильнюса.
Начальник пограничной службы Рустамас Любаевас отметил, что страна готовится к разным провокациям, добавив, что опасается волн мигрантов, нарушений границы или появления военной техники без объяснения причин.
Немецкие воздушные силы показали фотографию развернутой системы ПВО возле аэропорта Вильнюса. На кадре видны 3 комплекса Patriot, радары и другую технику.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это парадом расточительства во время того, как в Украине идет масштабная кровавая война, на которой решается судьба Западного мира.
Саммит НАТО в Вильнюсе
Саммит Альянса в следующем может стать решающим на пути Украины к вступлению.
На нем Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.
Кроме того, Украина нуждается в четких гарантиях безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить их на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.
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