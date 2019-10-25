Перестрелка в Харькове: все подробности

Перестрелка в Харькове на ул. Клочковской, в результате которой погиб один человек, еще один госпитализирован, произошла сегодня, 25 октября. Все подробности происшествия - в материале РБК-Украина.

В перестрелке в Харькове погиб свидетель по делу Вороненкова

В результате перестрелки в Харькове на Клочковской погиб свидетель по делу убийства депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Владимир Борох.

Как известно, Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. В мае 2018 года прокуратура завершила досудебное расследование по факту убийства Вороненкова.

Один из участников перестрелки в Харькове подорвал себя гранатой

После перестрелки в Харькове произошел взрыв в районе Южного вокзала. По предварительной информации, один из участников перестрелки подорвал себя гранатой, пытаясь скрыться от полиции.

В комментарии РБК-Украина руководитель пресс-службы Нацполиции в Харькове Елена Баранник сообщила, что инцидент произошел не на самом вокзале, а возле него. Она также подтердила связь взрыва со стрельбой.

В перестрелке в Харькове пострадал соратник Жилина

По информации местных СМИ, один из пострадавших в перестрелке в Харькове - Георгий Исаков, он входил в организацию "Оплот" и был заместителем руководителя Харьковской общественной организации "Оплот" Евгения Жилина (Жилин был убит в 2016 году под Москвой).

В Харькове произошла стрельба возле супермаркета

Возле супермаркета "Восторг" в Харькове произошла перестрелка, в городе введена операция "Сирена". По информации облуправления полиции, в перестрелке участвовали четверо мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другой госпитализирован.

Фото: место перестрелки в Харькове (hk.npu.gov.ua)