Перестрелка в Харькове: погибший был свидетелем по делу Вороненкова

Фото: Денис Вороненков (facebook.com/deputatvoronenkov)

В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох

В ходе перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, который был свидетелем по делу об убийстве депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщил адвокат Святослав Пархоменко, передает проект "Ґрати" в Facebook.

Сообщается, что в перестрелке в Шевченковском районе Харькова погиб Владимир Борох. По словам адвоката, Борох проходил свидетелем по делу об убийстве Вороненкова.

По данным СМИ, Борох был "правой рукой" раненого в перестрелке Георгия Исакова, который ранее входил в руководство харьковской организации "Оплот".

Напомним, сегодня в Харькове произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек, еще один госпитализирован. После этого произошел взрыв в районе Южного вокзала. По предварительной информации, один из участников перестрелки подорвал себя гранатой, пытаясь скрыться от полиции.

Отметим, на этой неделе Печерский районный суд Киева отменил подозрение россиянину Владимиру Тюрину, который фигурирует в качестве заказчика в деле об убийстве Дениса Вороненкова.