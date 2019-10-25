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В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка, есть погибший

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 13:41
В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка, есть погибший
Фото: место стрельбы (hk.npu.gov.ua)

По данным СМИ, один из пострадавших заместитель руководителя организации "Оплот"

В Харькове в Шевченковском районе возле супермаркета произошла перестрелка, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как отмечается, двое неизвестных стреляли из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. В результате раненый в грудь мужчина скончался.

Кроме того, местные СМИ пишут, что один из пострадавших - Георгий Исаков входил в "Оплот" и был заместителем руководителя Харьковской общественной организации "Оплот" Евгений Жилина.

Фото: стрельба в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция "Сирена".

Кадры стрельбы на Клочковской попали на видео

Кадры стрельбы на Клочковской попали на видео. Убит один из нападавших. Жертва нападения отстреливалась в ответ Мужчина оборонялся и стал стрелять в ответ Подписывайтесь на наш Telegram https://t.me/myharkov видео Харьков 1654

Опубліковано Жить в Харькове Пʼятниця, 25 жовтня 2019 р.

"Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найденный неподалеку от места преступления. Он подожжен. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Кроме того, несколько дней назад в центре Харькова, на улице Пушкинской, двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого. Стрелки скрылись с места происшествия. Пострадавшим в больнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

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