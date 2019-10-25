Стрілянина у Харкові: усі подробиці

Перестрілка в Харкові на вул. Клочківській, в результаті якої загинула одна людина, ще одна госпіталізована, сталася сьогодні, 25 жовтня. Всі подробиці події - в матеріалі РБК-Україна.

У поліції повідомили подробиці перестрілки в Харкові

Начальник поліції Харкова Валерій Сокуренко повідомив, що слідством встановлені особи всіх учасників перестрілки у Харкові. Він назвав подію "бандитськими розборками".

"Вони відносяться до людей, які порушують закон системно. Це була бандитська розборка. На декого з них це вже третій замах на вбивство", - зазначив він.

За даними поліції, двоє чоловіків вийшли з супермаркету і йшли до парковки, де на них чекав озброєний чоловік. Розпочалася перестрілка, в якій одна людина загинула, інша отримала поранення стегна, плеча та голови.

Вокзал у Харкові працює у штатному режимі

Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", вибух біля вокзалу не вплинув на його робуту. Наразі залізничний вокзал у Харкові працює у штатному режимі. Відправлення поїздів здійснюється за графіком.

У перестрілці в Харкові загинув свідок у справі Вороненкова

В результаті перестрілки в Харкові на Клочківській загинув свідок у справі вбивства депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова Володимир Борох.

Як відомо, Вороненков був застрелений в центрі Києва 23 березня 2017 року. У травні 2018 року прокуратура завершила досудове розслідування за фактом вбивства Вороненкова.

Один з учасників перестрілки в Харкові підірвав себе гранатою

Після перестрілки в Харкові стався вибух у районі Південного вокзалу. За попередньою інформацією, один з учасників перестрілки підірвав себе гранатою, намагаючись сховатися від поліції.

У коментарі РБК-Україна керівник прес-служби Нацполіціі в Харкові Олена Баранник повідомила, що інцидент стався не на самому вокзалі, а біля нього. Вона також подтерділа зв'язок вибуху зі стріляниною.

У перестрілці в Харкові постраждав соратник Жиліна

За інформацією місцевих ЗМІ, один з потерпілих у перестрілці в Харкові - Георгій Ісаков, він входив в організацію "Оплот" і був заступником керівника Харківської громадської організації "Оплот" Євгена Жиліна (Жилін був убитий в 2016 році під Москвою).

У Харкові сталася стрілянина біля супермаркету

Біля супермаркету "Восторг" в Харкові сталася перестрілка, в місті введена операція "Сирена". За інформацією облуправління поліції, в перестрілці брали участь четверо чоловіків. Один з них помер по дорозі в лікарню, іншого госпіталізовано.

Фото: місце перестрілки в Харкові (hk.npu.gov.ua)