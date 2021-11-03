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Перестановки в Кабмине: Рада завтра назначит новых министров

Автор: Дмитрий Левицкий

Верховная рада завтра, 4 ноября, проголосует за назначение четырех новых министров. Сегодня народные депутаты отправили в отставку руководителей пяти министерств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

Кого завтра будут назначать народные депутаты:

  • Алексея Резникова - министром обороны Украины;
  • Ирину Верещук - министром реинтеграции оккупированных территорий Украины;
  • Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Юлию Свириденко - вице-премьер-министром - министром экономики Украины.

Вопрос назначения нового главы Министерства защиты окружающей среды пока не обсуждается.

"Также, в повестке дня ВР запланировано рассмотрение 16 правительственных законопроектов", - добавил Мельничук.

Напомним, правительство назначило временного руководителя Минэкологии вместо Романа Абрамовского, которого сегодня уволили с должности министра.

Как писало РБК-Украина, сегодня глава Кабмина внес в Раду представление на назначение новых министров.

А президент Владимир Зеленский предложил Раде назначить нового главу Минобороны.

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