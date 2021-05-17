Перестановки в Кабмине: новых министров могут назначить в четверг

Перестановки в Кабинете министров с назначением новых министров инфраструктуры, экономики и здравоохранения могут произойти уже в этот четверг, 20 мая. Это будет возможно, если Рада завтра уволит Владислава Криклия, Игоря Петрашко и Максима Степанова.

Об этом на брифинге в парламенте, который транслировал канал "Украина 24" , заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, к любому из министров можно выдвинуть претензии в недостаточно системной работе министерств и в проблемах в коммуникации с Верховной радой. При этом, по его мнению, кадровые перестановки - это нормальный рабочий процесс.

"Если завтра произойдет увольнение министров, то есть перспектива в четверг голосовать за назначение новых министров", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский вызвал Криклия, Петрашко и Степанова и предложил им уйти в отставку. Заявление по собственному желанию не подал только Степанов, на него внес представление премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подробнее о ситуации с кадровыми перестановками читайте в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров".