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Перестановки в Кабміні: нових міністрів можуть призначити в четвер

Автор: РБК-Україна

Перестановки в Кабінеті Міністрів з призначенням нових міністрів інфраструктури, економіки та охорони здоров'я можуть відбутися вже в цей четвер, 20 травня. Це буде можливо, якщо Рада завтра звільнить Владислава Криклія, Ігоря Петрашка і Максима Степанова.

Про це на брифінгу в парламенті, який транслював канал "Україна 24", заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Якщо завтра відбудеться звільнення міністрів, тобто перспектива в четвер голосувати за призначення нових міністрів", - заявив Корнієнко.

За його словами, до будь-якого з міністрів можна висунути претензії в недостатньо системній роботі міністерств і в проблемах в комунікації з Верховною радою. При цьому, на його думку, кадрові перестановки - це нормальний робочий процес.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський викликав Криклія, Петрашка і Степанова і запропонував їм піти у відставку. Заяву за власним бажанням не подав тільки Степанов, на нього вніс подання прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Детальніше про ситуацію з кадровими перестановками читайте в матеріалі "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів".

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМаксим СтепановВладислав Криклій