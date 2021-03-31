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Перестал быть субъектом: у Зеленского заявили, что Тупицкий уже не глава КСУ

Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Александр Тупицкий уже не возглавляет КСУ. По его словам, Тупицкий потерял должность после опубликования указа президента об отмене его назначения.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Как пояснил Вениславский, с момента подписания указа президентом Тупицкий перестал быть судьей КСУ, а любые его распоряжения не имеют юридической силы.

"Тупицкий уже перестал быть субъектом с 27 марта 2021 года. То, что человек себя считает еще на это время каким-то чиновником в КСУ - это вопрос не ко мне. С момента издания указа президента господин Тупицкий потерял статус судьи. Никаких юридических последствий его любые распоряжения, приказы, директивы или еще что-то, не будут иметь и не должны", - сказал он.

Вениславский добавил, что уже в ближайшие дни глава государства объявит конкурс на занятие вакантных должностей в Конституционном суде.

Напомним, 27 марта президент Владимир Зеленский издал указ об отмене указов предыдущего президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. Также глава государства отменил указ о назначении другого судьи КСУ - Сергея Касминина.

В ответ на это Тупицкий заявил, что остается на должности главы КСУ, пока судьи Конституционного суда не проголосуют за его увольнение на специальном заседании.

Вместе с тем Тупицкий подписал распоряжение о созыве спецзаседания КСУ, чтобы рассмотреть увольнение судей на основании указа Зеленского.

Добавим, указ Зеленского об отмене назначения судей КСУ уже обжаловали в Верховном суде.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКонституционный суд Украиныувольнение
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