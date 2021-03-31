Перестав бути суб'єктом: у Зеленського заявили, що Тупицький вже не глава КСУ

Як пояснив Веніславський, з моменту підписання указу президентом Тупицький перестав бути суддею КСУ, а будь-які його розпорядження після цього не мають юридичної сили.

"Тупицький вже перестав бути суб'єктом з 27 березня 2021 року. Те, що людина себе вважає ще на цей час якимсь посадовцем у КСУ - це запитання не до мене. З моменту видання указу президента пан Тупицький втратив статус судді. Жодних юридичних наслідків його будь-які розпорядження, накази, директиви чи ще щось, не матимуть і не мають", - сказав він.

Веніславський додав, що вже найближчими днями глава держави оголосить конкурс на зайняття вакантних посад в Конституційному суді.

Нагадаємо, 27 березня президент Володимир Зеленський видав указ про скасування указів попереднього президента Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ. Також глава держави скасував указ про призначення іншого судді КСУ - Сергія Касмініна.