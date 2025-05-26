Переселенцям компенсують оренду кімнати: як отримати гроші від держави

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право отримати субсидію не тільки у випадку оренди квартири або будинку. Подати документи на виплату можна також у разі оренди кімнати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на рекомендації Telegram-каналу "Уряд online".
В цілому субсидія доступна для внутрішньо переміщених осіб, які:
Крім того, субсидія доступна дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, які є ВПО.
Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію навіть у випадку оренди кімнати.
"Субсидія призначається навіть у випадку оренди однією або кількох кімнат у квартирі чи будинку", - пояснили українцям.
При цьому потрібно вказати фактичну площу орендованої кімнати - субсидія буде розрахована саме на неї.
Для того, щоб оформити субсидію на оренду кімнати, внутрішньо переміщеним особам потрібні такі документи:
Уточнюється, що документи подають і власник житла, і ВПО, яка винаймає це житло.
Насамкінець українцям пояснили, що розмір субсидії визначається індивідуально й залежить від:
Тобто сума субсидії буде різною для:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилось у виплатах і правилах для ВПО у 2025 році.
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