Допомога ВПО під питанням: хто з переселенців і коли може втратити виплати
Деякі переселенці в Україні можуть втратити грошову допомогу на проживання. Зокрема, це стосується тих, хто повернувся до покинутого місця проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
Виплат можуть позбавити ВПО, які:
- перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, які підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);
- повернулися до покинутого раніше місця проживання.
У Мінсоцполітики наголошують, що більше інформації у конкретному випадку можна отримати в органі соцзахисту за місцем проживання чи перебування.
Крім того, є низка факторів, коли допомогу на проживання для переселенців можуть не призначити. Виплати не нараховуються, якщо за три місяці перед зверненням ВПО або член сім'ї:
- придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менш як п'ять років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;
- придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
- мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч гривень;
- придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень;
- мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратні метри на одного члена сім’ї.
Виплати на проживання для ВПО
Нагадаємо, що українці, які були вимушені покинути свої домівки через війну, можуть отримати грошову допомогу на проживання. З 1 листопада 2023 року така допомога призначається на шість місяців на сім'ю та виплачується щомісяця одному з членів сім'ї.
Сума допомоги становить:
- 3 тисячі гривень - для дітей та осіб з інвалідністю;
- 2 тисячі гривень - для інших осіб.
Раніше РБК-Україна розповідало, які пільги передбачені для багатодітних сімей з категорії ВПО у 2025 році.
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