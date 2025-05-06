Допомога ВПО під питанням: хто з переселенців і коли може втратити виплати

Деякі переселенці в Україні можуть втратити грошову допомогу на проживання. Зокрема, це стосується тих, хто повернувся до покинутого місця проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Виплат можуть позбавити ВПО, які: перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, які підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до покинутого раніше місця проживання. У Мінсоцполітики наголошують, що більше інформації у конкретному випадку можна отримати в органі соцзахисту за місцем проживання чи перебування. Крім того, є низка факторів, коли допомогу на проживання для переселенців можуть не призначити. Виплати не нараховуються, якщо за три місяці перед зверненням ВПО або член сім'ї: придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менш як п'ять років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч гривень;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратні метри на одного члена сім’ї.