Переселенцам компенсируют аренду комнаты: как получить деньги от государства

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право получить субсидию не только в случае аренды квартиры или дома. Подать документы на выплату можно также в при аренде комнаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Telegram-канала "Уряд online".
В целом субсидия доступна для внутренне перемещенных лиц, которые:
Кроме того, субсидия доступна детским домам семейного типа и приемным семьям, которые являются ВПЛ.
Внутренне перемещенные лица могут получить субсидию даже в случае аренды комнаты.
"Субсидия назначается даже в случае аренды одной или нескольких комнат в квартире или доме", - объяснили украинцам.
При этом нужно указать фактическую площадь арендованной комнаты - субсидия будет рассчитана именно на нее.
Для того чтобы оформить субсидию на аренду комнаты, внутренне перемещенным лицам нужны следующие документы:
Уточняется, что документы подают и владелец жилья, и ВПЛ, которое снимает это жилье.
В завершение украинцам объяснили, что размер субсидии определяется индивидуально и зависит от:
То есть сумма субсидии будет разной для:
Напомним, ранее мы рассказывали, что изменилось в выплатах и правилах для ВПЛ в 2025 году.
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