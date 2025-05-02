Субсидія з 1 травня: чому її можуть не нарахувати автоматично та куди звертатися
З 1 травня Пенсійний фонд України (ПФУ) автоматично переглядає субсидії. Частина українців зможе отримати без повторного звернення, а декому доведеться подати заяву.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на ПФУ.
Пенсійний фонд України розпочав перегляд права на житлові субсидії на новий період - до 30 квітня 2026 року. Це відбувається щороку після завершення опалювального сезону у квітні.
Кому продовжать автоматично
Субсидію автоматично призначать тим, хто:
- отримував її в попередньому періоді;
- не має заборгованості за житлово-комунальні послуги;
- не змінював майновий стан або склад домогосподарства.
У таких випадках звертатися повторно не потрібно - усі розрахунки здійснять на основі даних, наявних у Пенсійному фонді.
Хто має подати нову заяву
Деяким категоріям громадян потрібно звернутися особисто й подати нову заяву та декларацію про доходи:
- якщо в домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- якщо особа проживає в орендованому житлі;
- якщо фактична кількість мешканців менша, ніж зареєстрована;
- якщо субсидія потрібна на скраплений газ, тверде або рідке пічне паливо.
Зміни у складі родини або майновому стані слід обов’язково повідомити протягом 30 днів.
Як враховують доходи
Для призначення субсидії з травня враховуються:
- середньомісячні доходи за III–IV квартали 2024 року;
- пенсія - у розмірі, нарахованому за березень 2025 року.
Як подати документи
Подати заяву на субсидію можна:
- особисто - у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- поштою - на адресу відповідного органу ПФУ;
- онлайн - через вебпортал електронних послуг ПФУ, застосунок або сайт "Дія", орган місцевого самоврядування або ЦНАП.
У ПФУ нагадують, що порядок призначення житлових субсидій регулюється постановою Кабінету Міністрів України №848 від 21.10.1995 року. Перевірити статус субсидії або подати заяву можна онлайн на сайті: portal.pfu.gov.ua.
Раніше РБК-Україна розповідало про правила отримання субсидії в літній період 2025 року. Більшість одержувачів отримають її автоматично, якщо не змінився склад домогосподарства, майновий стан і немає боргів. Водночас деяким категоріям потрібно подати нову заяву - зокрема внутрішньо переміщеним особам, орендарям житла та тим, хто оформлює субсидію на тверде паливо чи скраплений газ.
Також ми писали, що уряд планує ускладнити процедуру отримання житлових субсидій та пільг. Замість спрощених заяв, які діяли в рамках експериментальних проєктів, громадянам доведеться подавати так звану "універсальну заяву". Цей документ вимагатиме детальнішої інформації про постачальників комунальних послуг та особові рахунки отримувачів.
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