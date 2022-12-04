Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

Родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які протягом останнього місяця переїхали до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської і Чернівецької областей, можуть отримати фінансову допомогу.

Консультації можна отримати за тел.: 0-800-750-104.

Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію 0-800-609-845 або в особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook .

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Україні почалися перевірки внутрішньо переміщених осіб, за результатами яких людей можуть позбавляти виплат, якщо вони повернулася на своє постійне місце проживання.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики пояснювали, як переселенцям не втратити щомісячну допомогу.

РБК-Україна також писало, що ВПО в Україні можуть дозволити безкоштовно користуватись громадським транспортом.

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