Переселенцы могут получить новую помощь: подробности

Семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые в течение последнего месяца переехали в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую и Черновицкую области, могут получить финансовую помощь.

Консультации можно получить по тел: 0-800-750-104.

Прием заявок осуществляется через горячую линию 0-800-609-845 или в личные сообщения на официальной странице Facebook .

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Украине начались проверки внутренне перемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат, если они вернулись на свое постоянное место жительства.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объясняли, как переселенцам не потерять ежемесячное пособие.

РБК-Украина также писало, что ВПЛ в Украине могут позволить бесплатно пользоваться общественным транспортом.

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