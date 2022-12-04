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Переселенцы могут получить новую помощь: подробности

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Украина, Воскресенье 04 декабря 2022 17:59
Переселенцы могут получить новую помощь: подробности Фото: переселенцы, переехавшие в пять областей Украины, могут получить финансовую помощь (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые в течение последнего месяца переехали в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую и Черновицкую области, могут получить финансовую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Денежную поддержку в сумме 2220 гривен оказывает благотворительный фонд BHA&Save the Children.

На такую помощь имеют право:

  • семьи ВПЛ, перемещенные в течение последних 30 дней и не имеющие безопасного места жительства;
  • пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, потерявшие члена семьи, средства к существованию в результате военных действий;
  • домохозяйства с ВПЛ, не имеющими безопасного жилья (собственного, арендованного, предоставленного/разделенного с родственниками). При этом учитываются следующие критерии ведения домохозяйства: ведется женщиной; ведется лицом 60+ или с инвалидностью; с ребенком/детьми и лицом с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой; с ребенком/детьми и лицом 60+; с двумя и более детьми, ребенком/детьми на попечении; беременной женщиной или кормящей младенца (ребенок до 2-х лет).

Прием заявок осуществляется через горячую линию 0-800-609-845 или в личные сообщения на официальной странице Facebook.

Консультации можно получить по тел: 0-800-750-104.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Украине начались проверки внутренне перемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат, если они вернулись на свое постоянное место жительства.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объясняли, как переселенцам не потерять ежемесячное пособие.

РБК-Украина также писало, что ВПЛ в Украине могут позволить бесплатно пользоваться общественным транспортом.

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Внутренне перемещенные лица
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