В Україні пропонують зробити безкоштовний проїзд для переселенців: що відомо

Внутрішньо переміщеним особам в Україні можуть дозволити безкоштовно користуватись громадським транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекта.

У Верховну раду внесли законопрект, який пропонує закріпити право переселенців на безкоштовний проїзд на час дії воєнного стану.

Пропонується не стягувати плату з ВПО під час користування:

усіма видами міського пасажирського транспорту,

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості,

залізничним транспортом та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньо-районних, внутрішньо- та міжобласних.

Користуватись пільгою переселенці зможуть за наявності довідки про взяття на облік ВПО встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронного квитка, який видається на безоплатній основі.

Забезпечення вказаного права покладається в межах своїх повноважень на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.