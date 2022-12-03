В Україні почали перевіряти переселенців: для чого це потрібно

В Україні почалися перевірки внутрішньо переміщених осіб, за результатами яких людей можуть позбавляти виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра соціальної політики України Оксану Жолнович в інтерв'ю "Суспільному" .

Вона зазначила, що людина, яка повернулася додому, у своє постійне місце проживання, перестає бути переселенцям. Тому її мають позбавити виплат, які призначені саме для ВПО.

Жолнович зазначило, що велика кількість людей після повернення додому не знімається з реєстрації, тому було прийнято рішення перевіряти ВПО за списками.

При цьому уряд може запропонувати такій людині інші програми фінансової підтримки.

"Якщо людина повернулася, вона була внутрішньо переміщена і в неї немає роботи, у неї є інші якісь проблеми, які вона не може вирішити і потребує додаткової підтримки, то у нас є програми: малозабезпечених, багатодітних, та сама субсидія. Ми можемо допомагати їй просто вже вирішуючи її конкретну проблему, яка у неї виникає у місці її постійного проживання", - сказала вона.

Так, людині, що зареєструвалася як ВПО, прийде повідомлення з проханням з'явитися в управлінні соцзахисту та підтвердити своє перебування. Якщо ж людина не з'являється протягом 10 днів, виплати припиняються.

"Але у разі, якщо вона їздила кудись відпочивати або була у відрядженні, повертається пізніше, то вона подає заяву та виплати будуть відновлені", - додала Жолнович.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики пояснювали, як переселенцям не втратити щомісячну допомогу.

РБК-Україна також писало, що ВПО в Україні можуть дозволити безкоштовно користуватись громадським транспортом.

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