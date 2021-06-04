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Переселенцам хотят разрешить получать пенсии в отделениях "Укрпочты"

Автор: Юлия Струк

Переселенцам хотят разрешить получать пенсионные выплаты в отделениях "Укрпочты". Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №4014.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Согласно проекту, внутренне перемещенные лица могут получать пенсионные выплаты и социальные пособия в почтовых отделениях АО "Укрпочта" и в государственных банках по месту регистрации фактического проживания такого ВПЛ.

"Члены комитета приняли вывод, которым рекомендуют Верховной раде принять законопроект №4014 в первом чтении", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая Пенсионный фонд Украины подготовил проект постановления Кабинета министров о Порядке выплаты пенсий переселенцам. Документ касается лиц, которые отказались от справки о постановке на учет ВПЛ и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.

Реализация проекта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в сумме 11 млрд гривен.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в интервью РБК-Украина заявила, что правительство Украины задолжало 10,5 млрд гривен пенсий внутренним переселенцам за период 2015-2016 годов. Тогда выплаты прекращали около 400 тысячам пенсионеров.

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