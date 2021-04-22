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Украина задолжала 10,5 млрд гривен пенсий внутренним переселенцам, - Денисова

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 11:12
Украина задолжала 10,5 млрд гривен пенсий внутренним переселенцам, - Денисова Фото: омбудсмен Украины Людмила Денисова (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко, Милан Лелич

Правительство Украины задолжало 10,5 миллиардов гривен пенсий внутренним переселенцам за период 2015-2016 годов. Тогда выплаты приостанавливали около 400 тысячам пенсионеров.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, некоторым пенсионерам в тот период останавливали выплаты на месяц, а некоторым и на год.

"Потом люди через суды эти пенсии себе отсудили. Но согласно решениям судов, за тот период в целом набежала сумма в 10,5 млрд грн, которую государство должно заплатить этим людям", - заявила Денисова.

Омбудсмен отметила, что в постановлении Кабинета министров указано, что эта ситуация должна быть урегулирована порядком, который необходимо утвердить отдельным решением.

"И до сих пор его не утвердили, и 10,5 млрд не выплатили", - резюмировала Денисова.

Ранее РБК-Украина писало, что после отмены карантина в Украине у пенсионеров, которые фактически проживают на оккупированном Донбассе, будет месяц на верификацию в отделениях "Ощадбанка".

Также сообщалось, что банки Украины обязали обслуживать жителей Крыма без справки переселенца.

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Новости Украины Общество переселенцы пенсии долг омбудсмен Денисова
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