Украина задолжала 10,5 млрд гривен пенсий внутренним переселенцам, - Денисова
Правительство Украины задолжало 10,5 миллиардов гривен пенсий внутренним переселенцам за период 2015-2016 годов. Тогда выплаты приостанавливали около 400 тысячам пенсионеров.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, некоторым пенсионерам в тот период останавливали выплаты на месяц, а некоторым и на год.
"Потом люди через суды эти пенсии себе отсудили. Но согласно решениям судов, за тот период в целом набежала сумма в 10,5 млрд грн, которую государство должно заплатить этим людям", - заявила Денисова.
Омбудсмен отметила, что в постановлении Кабинета министров указано, что эта ситуация должна быть урегулирована порядком, который необходимо утвердить отдельным решением.
"И до сих пор его не утвердили, и 10,5 млрд не выплатили", - резюмировала Денисова.
Ранее РБК-Украина писало, что после отмены карантина в Украине у пенсионеров, которые фактически проживают на оккупированном Донбассе, будет месяц на верификацию в отделениях "Ощадбанка".
Также сообщалось, что банки Украины обязали обслуживать жителей Крыма без справки переселенца.