Переселенцям хочуть дозволити одержувати пенсії у відділеннях "Укрпошти"

Переселенцям хочуть дозволити одержувати пенсійні виплати у відділеннях "Укрпошти". Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендує Верховній раді прийняти за основу відповідний законопроект №4014.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Згідно з проектом, внутрішньо переміщені особи можуть одержувати пенсійні виплати та соціальні допомоги у поштових відділеннях АТ "Укрпошта" та у державних банках за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої ВПО.

"Члени комітету ухвалили висновок, яким рекомендують Верховній раді прийняти законопроект №4014 у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.