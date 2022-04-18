Для пересечения границы со странами ЕС необходимо иметь загранпаспорт, - Укрзализныця

По словам компании, исключения возможны на усмотрение пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир.

"Поскольку Укрзализныця не получала от ГНСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины, ожидаем от коллег более четких объяснений недопущения беженцев без загранпаспортов", - отметили в Укрзализныце.

В компании также подчеркнули, что для железнодорожников основная миссия с 24 февраля - спасение и доставка десятков тысяч человек из-под линии обстрела в безопасные места.

"Сегодня уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без предварительного информирования пассажиров и перевозчика", - заявила Укрзализныця.

Пассажиров попросили внимательно относиться к изменениям в правилах пересечения границы и адресовать уточняющие вопросы ГНСУ.