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Для пересечения границы со странами ЕС необходимо иметь загранпаспорт, - Укрзализныця

Фото: заграничный паспорт гражданина Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця рассказала о том, что для пересечения границы со странами ЕС украинцам необходимо иметь загранпаспорт. Компания ожидает обновленных правил от Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укрзализныци.

По словам компании, исключения возможны на усмотрение пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир.

"Поскольку Укрзализныця не получала от ГНСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины, ожидаем от коллег более четких объяснений недопущения беженцев без загранпаспортов", - отметили в Укрзализныце.

В компании также подчеркнули, что для железнодорожников основная миссия с 24 февраля - спасение и доставка десятков тысяч человек из-под линии обстрела в безопасные места.

"Сегодня уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без предварительного информирования пассажиров и перевозчика", - заявила Укрзализныця.

Пассажиров попросили внимательно относиться к изменениям в правилах пересечения границы и адресовать уточняющие вопросы ГНСУ.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что железнодорожное сообщение между Киевом и Нежином отстроено за неделю.

Мы также писали о том, что Укрзализныце передали 15 станций спутникового интернета StarLink.

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УкрзализныцяБеженцы