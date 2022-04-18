Для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт, - Укрзалізниця

Укрзалізниця розповіла про те, що для перетину кордону з країнами ЄС українцям необхідно мати закордонний паспорт. Компанія очікує оновлених правил від Державної прикордонної служби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укрзалізниці.
За словами компанії, виключення можливі на розсуд прикордонників при наявності інших документів, що засвідчують особу, і наявності бойових дій в регіоні, з якого прямує пасажир.
"Оскільки Укрзалізниця не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни в правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег більш чітких пояснень недопущення біженців без закордонних паспортів", - зазначили в Укрзалізниці.
У компанії також підкреслили, що для залізничників основна місія з 24 лютого - порятунок і доправлення десятків тисяч людей з-під лінії обстрілу в безпечні місця.
"Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без попереднього інформування пасажирів і перевізника", - заявила Укрзалізниця.
Пасажирів попросили уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнюючі питання ДПСУ.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що залізничне сполучення між Києвом та Ніжином відбудовано за тиждень.
Ми також писали про те, що Укрзалізниці передали 15 станцій супутникового інтернету StarLink.
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