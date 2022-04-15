Железнодорожное сообщение между Киевом и Нежином отстроено за неделю, - Кубраков

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook .

"Во время активных военных действий здесь были разрушены два железобетонных железнодорожных моста, участок пути и контактная сеть. Железнодорожное сообщение между Киевом и Нежином стало невозможным – таким образом от столицы была отрезана не только Черниговщина, но и Сумщина", - написал он.

Кубраков добавил, что силам УЗ понадобилась всего неделя для того, чтобы разрушенная инфраструктура была отстроена. Были заменены пролетные сооружения и другие поврежденные конструкции двух железнодорожных мостов, восстановлены разрушенные участки пути протяженностью 250 м. Сейчас участок уже открыт для движения поездов по обоим путям.

Кроме того, возобновляет свою работу Слобожанский экспресс. Он будет курсировать ежедневно в обе стороны, соединяя Харьков и Сумщину, отметил министр, добавив, что возможности совершать заезды в Луганскую область пока нет. Но маршрут будет восстановлен по всей протяженности, как только это станет возможным.

Напомним, ранее Кубраков информировал о том, что за 9 дней работы дорожников в Киевской области удалось очистить основные автомобильные маршруты, разрушенные российскими оккупантами.

Речь идет о сотнях километров улиц Ирпеня и трассы М-06 Киев - Чоп, а также о дорогах М-07 Киев - Ковель - Ягодин, Т-10-01ворзель - Забучье - /Киев-Чоп/ и тому подобное.