З перерізаним горлом п’ять діб повз до своїх: як український військовий вижив після полону

Вівторок 26 серпня 2025 17:53
З перерізаним горлом п’ять діб повз до своїх: як український військовий вижив після полону Фото: Владислав, який вижив після катувань зі сторони росіян (Суспільне Дніпро)
Автор: Тетяна Веремєєва

Український військовий Владислав вижив після катувань російських окупантів, які перерізали йому горло та скинули в яму разом з іншими бійцями. Чоловік зміг вибратися і майже п’ять діб повз до українських позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Суспільне Дніпро".

33-річний нацгвардієць потрапив у полон поблизу Покровська. За словами рідних, росіяни катували полонених - виколювали очі, відрізали вуха та завдавали інших звірячих каліцтв. Владислав був останнім серед восьми бійців, кого окупанти скинули у яму, вважаючи мертвим.

Попри перерізане горло та зв’язані руки, він зміг звільнитися уламком скла й вибратися. Упродовж п’яти діб боєць повз до своїх, доки не дістався українських позицій.

17 серпня його у вкрай тяжкому стані доставили до лікарні у Дніпропетровській області. Медики зазначають, що шансів вижити було мінімум, адже у військового була масивна крововтрата та зараження ран. Йому вже провели складну операцію, і лікарі роблять все можливе, аби боєць міг знову говорити.

Попри пережите, Владислав каже рідним, що мріє повернутися на фронт, аби помститися за своїх побратимів. Найбільше ж він хоче побачити 4-річну доньку.

Чоловік розповідає про пережите у відео.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія не лише системно застосовує тортури до українських військовополонених, а й поширює спеціальні інструкції з описом "ефективних" методів катування. За даними "Азову", це є державною політикою РФ. Моніторинг ООН підтверджує: понад 95% українських полонених зазнають тортур.

Також ми розповідали, що СБУ повідомила підозри дев’ятьом російським військовим за тортури й незаконне утримання цивільних у Бучанському районі під час окупації 2022 року. Серед них - командир 64-ї бригади Азатбек Омурбеков. Усім загрожує до 12 років ув’язнення або довічне.

