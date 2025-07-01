Катували людей на Київщині: дев'ятеро росіян отримали підозру

СБУ повідомила підозри дев’ятьом російським військовим, які катували мирних жителів під час тимчасової окупації Бучанського району Київської області у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Деталі справи

За даними слідства, під час захоплення селища Андріївка в березні 2022 року командир 64-ї окремої мотострілецької бригади полковник Азатбек Омурбеков віддав наказ на проведення репресій проти місцевого населення. У межах цієї операції старший розвідник Петро Захаров ув’язнив чотирьох місцевих жителів, яких жорстоко катували з метою залякування та виявлення нібито учасників опору.

Крім того, воєнні злочини було зафіксовано й у селищі Вишеград. У лютому 2022 року військовослужбовці 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї армії Східного військового округу РФ утримували 11 цивільних осіб у тісному погребі площею лише 10 квадратних метрів. Люди провели там майже два тижні у нелюдських умовах.

Хто фігурує в справі

Окрім Омурбекова та Захарова, у воєнних злочинах підозрюються ще сім військових:

сержант Андрій Каркін - командир відділення;

сержант Тимур Данченко - командир бойової машини;

єфрейтор Леонід Семенов;

єфрейтор Чінгіс Раднаєв;

рядовий Олександр Зайцев;

рядовий Артем Перевозкін;

рядовий Євген Широкін.

Що загрожує

Усім дев’ятьом росіянам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб. За ці злочини передбачено покарання до 12 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.