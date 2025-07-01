Катували людей на Київщині: дев'ятеро росіян отримали підозру
СБУ повідомила підозри дев’ятьом російським військовим, які катували мирних жителів під час тимчасової окупації Бучанського району Київської області у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Деталі справи
За даними слідства, під час захоплення селища Андріївка в березні 2022 року командир 64-ї окремої мотострілецької бригади полковник Азатбек Омурбеков віддав наказ на проведення репресій проти місцевого населення. У межах цієї операції старший розвідник Петро Захаров ув’язнив чотирьох місцевих жителів, яких жорстоко катували з метою залякування та виявлення нібито учасників опору.
Крім того, воєнні злочини було зафіксовано й у селищі Вишеград. У лютому 2022 року військовослужбовці 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї армії Східного військового округу РФ утримували 11 цивільних осіб у тісному погребі площею лише 10 квадратних метрів. Люди провели там майже два тижні у нелюдських умовах.
Хто фігурує в справі
Окрім Омурбекова та Захарова, у воєнних злочинах підозрюються ще сім військових:
- сержант Андрій Каркін - командир відділення;
- сержант Тимур Данченко - командир бойової машини;
- єфрейтор Леонід Семенов;
- єфрейтор Чінгіс Раднаєв;
- рядовий Олександр Зайцев;
- рядовий Артем Перевозкін;
- рядовий Євген Широкін.
Що загрожує
Усім дев’ятьом росіянам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб. За ці злочини передбачено покарання до 12 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила підозру російському солдату Сергію Тужилову. Окупанту загрожує довічне за ймовірний розстріл українського військовополоненого.
Раніше Службі безпеки вдалося ідентифікувати особи російських військових, які під час окупації частини Київської області займались катуванням мирних жителів.
Ще раніше СБУ ідентифікувала командира групи спецзагону швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії.
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