С перерезанным горлом пять суток полз к своим: как украинский военный выжил после плена

Украинский военный Владислав выжил после пыток российских оккупантов, которые перерезали ему горло и сбросили в яму вместе с другими бойцами. Мужчина смог выбраться и почти пять суток полз к украинским позициям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро" .

33-летний нацгвардеец попал в плен вблизи Покровска. По словам родных, россияне пытали пленных - выкалывали глаза, отрезали уши и наносили другие зверские увечья. Владислав был последним среди восьми бойцов, кого оккупанты сбросили в яму, считая мертвым.

Несмотря на перерезанное горло и связанные руки, он смог освободиться обломком стекла и выбраться. В течение пяти суток боец полз к своим, пока не добрался до украинских позиций.

17 августа его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу в Днепропетровской области. Медики отмечают, что шансов выжить было минимум, ведь у военного была массивная кровопотеря и заражение ран. Ему уже провели сложную операцию, и врачи делают все возможное, чтобы боец мог снова говорить.

Несмотря на пережитое, Владислав говорит родным, что мечтает вернуться на фронт, чтобы отомстить за своих собратьев. Больше всего же он хочет увидеть 4-летнюю дочь.

Мужчина рассказывает о пережитом в видео.