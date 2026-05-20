Перерасчет платежек за коммуналку после обстрелов стал обязательным: как это будет работать

19:11 20.05.2026 Ср
Что изменится для украинцев в платежках после перебоев с теплом?
Мария Науменко
Перерасчет платежек за коммуналку после обстрелов стал обязательным: как это будет работать
Кабмин уточнил механизм перерасчета стоимости тепла и горячей воды в случаях чрезвычайных ситуаций и сделал его обязательным для всех поставщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram.

Речь идет прежде всего о ситуациях, когда из-за российских обстрелов энергетической или коммунальной инфраструктуры люди оставались без услуг или получали их ненадлежащего качества.

"Люди не должны платить полную стоимость за тепло или горячую воду, если из-за российских атак услуги предоставлялись с перебоями или некачественно", - отметила Свириденко.

Правительственное решение позволит увеличить размер перерасчета для потребителей и четче учитывать фактический объем и качество предоставляемых услуг.

В то же время перерасчет станет обязательным для всех поставщиков тепла и горячей воды независимо от региона.

Кроме того, органы местного самоуправления получат возможность компенсировать часть расходов коммунальных предприятий из резервных фондов местных бюджетов. Эти средства планируют направлять на восстановление поврежденной инфраструктуры после российских атак.

Напомним, автоматический перерасчет коммунальных услуг после российских атак в Украине действует с 1 января.

Тогда правительство обязало поставщиков самостоятельно корректировать платежки за тепло, воду и другие услуги в случаях перебоев из-за обстрелов инфраструктуры.

Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
