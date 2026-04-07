Перерахунок пенсій у квітні: кому додали від 100 до 2595 гривень

У квітні в Україні провели перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Сума доплат склала від 100 до 2595 гривень залежно від пенсії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону.
За словами міністра, перерахунок загалом торкнувся близько 9,5 млн пенсіонерів. Сума надбавки залежала від розміру пенсії: мінімальна склала 100 гривень, максимальна - 2595 гривень.
"Хочу сказати, що після перерахунку середній розмір пенсії на сьогодні складає 7100 гривень, трохи більше, ніж ця цифра", - заявив Улютін.
Він додав, що процес перерахунку пройшов досить успішно і без затримок.
Нагадаємо, з 1 квітня Пенсійний фонд автоматично здійснить перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, обираючи найбільш вигідний спосіб для кожного. Подавати заяви чи додаткові документи не потрібно.
Пенсії перерахують:
Як визначатимуть розмір пенсії
Для працюючих пенсіонерів із мінімум 24 місяцями додаткового стажу новий розмір пенсії може обчислюватися:
Перерахунок проводитиметься на найбільш вигідних умовах для пенсіонера.
Для тих, хто не має 24 місяців додаткового стажу, але має право на перерахунок, він буде здійснений лише з урахуванням наявного страхового стажу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про підвищення пенсій з січня 2026 року та нові вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком.
Також стало відомо, як Пенсійний фонд у лютому збільшував виплати та в яких випадках пенсіонерам потрібна довідка про доходи і де її можна отримати.