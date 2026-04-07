UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Перерахунок пенсій у квітні: кому додали від 100 до 2595 гривень

13:21 07.04.2026 Вт
2 хв
Середня пенсія після перерахунку зросла
Ірина Глухова
Фото: в Україні провели ерерахунок пенсій (Getty Images)

У квітні в Україні провели перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Сума доплат склала від 100 до 2595 гривень залежно від пенсії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону.

За словами міністра, перерахунок загалом торкнувся близько 9,5 млн пенсіонерів. Сума надбавки залежала від розміру пенсії: мінімальна склала 100 гривень, максимальна - 2595 гривень.

"Хочу сказати, що після перерахунку середній розмір пенсії на сьогодні складає 7100 гривень, трохи більше, ніж ця цифра", - заявив Улютін.

Він додав, що процес перерахунку пройшов досить успішно і без затримок.

Нагадаємо, з 1 квітня Пенсійний фонд автоматично здійснить перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, обираючи найбільш вигідний спосіб для кожного. Подавати заяви чи додаткові документи не потрібно.

Пенсії перерахують:

  • пенсіонерам, які станом на 1 березня 2026 року мали не менше ніж 24 місяці страхового стажу від останнього перерахунку або призначення пенсії;
  • пенсіонерам, які не набули 24 місяці стажу, але минуло два роки з дня призначення або попереднього перерахунку пенсії.

Як визначатимуть розмір пенсії

Для працюючих пенсіонерів із мінімум 24 місяцями додаткового стажу новий розмір пенсії може обчислюватися:

  • з урахуванням заробітку, який вже використовували для попереднього нарахування пенсії;
  • або з врахуванням заробітку, отриманого після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Перерахунок проводитиметься на найбільш вигідних умовах для пенсіонера.

Для тих, хто не має 24 місяців додаткового стажу, але має право на перерахунок, він буде здійснений лише з урахуванням наявного страхового стажу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підвищення пенсій з січня 2026 року та нові вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком.

Також стало відомо, як Пенсійний фонд у лютому збільшував виплати та в яких випадках пенсіонерам потрібна довідка про доходи і де її можна отримати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
