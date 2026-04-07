Перерасчет пенсий в апреле: кому добавили от 100 до 2595 гривен

В апреле в Украине провели перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Сумма доплат составила от 100 до 2595 гривен в зависимости от пенсии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в эфире телемарафона.
По словам министра,пересчет в целом затронул около 9,5 млн. пенсионеров. Сумма надбавки зависела от размера пенсии: минимальная составила 100 гривен, максимальная - 2595 гривен.
"Хочу сказать, что после перерасчета средний размер пенсии на сегодня составляет 7100 гривен, чуть больше, чем эта цифра", - заявил Улютин.
Он добавил, что процесс перерасчета прошел достаточно успешно и без задержек.
Напомним, с 1 апреля Пенсионный фонд автоматически осуществит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, выбирая наиболее выгодный способ для каждого. Подавать заявления или дополнительные документы не нужно.
Для работающих пенсионеров с минимум 24 месяцами дополнительного стажа новый размер пенсии может исчисляться:
Перерасчет будет проводиться на наиболее выгодных условиях для пенсионера.
Для тех, кто не имеет 24 месяцев дополнительного стажа, но имеет право на перерасчет, он будет осуществлен только с учетом имеющегося страхового стажа.
