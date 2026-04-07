Перерасчет пенсий в апреле: кому добавили от 100 до 2595 гривен

По словам министра,пересчет в целом затронул около 9,5 млн. пенсионеров. Сумма надбавки зависела от размера пенсии: минимальная составила 100 гривен, максимальная - 2595 гривен.

"Хочу сказать, что после перерасчета средний размер пенсии на сегодня составляет 7100 гривен, чуть больше, чем эта цифра", - заявил Улютин.

Он добавил, что процесс перерасчета прошел достаточно успешно и без задержек.

Напомним, с 1 апреля Пенсионный фонд автоматически осуществит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, выбирая наиболее выгодный способ для каждого. Подавать заявления или дополнительные документы не нужно.

Пенсии пересчитают:

пенсионерам, которые по состоянию на 1 марта 2026 года имели не менее 24 месяцев страхового стажа от последнего перерасчета или назначения пенсии;

пенсионерам, которые не приобрели 24 месяца стажа, но прошло два года со дня назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Как будут определять размер пенсии

Для работающих пенсионеров с минимум 24 месяцами дополнительного стажа новый размер пенсии может исчисляться:

с учетом заработка, который уже использовали для предыдущего начисления пенсии;

или с учетом заработка, полученного после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Перерасчет будет проводиться на наиболее выгодных условиях для пенсионера.

Для тех, кто не имеет 24 месяцев дополнительного стажа, но имеет право на перерасчет, он будет осуществлен только с учетом имеющегося страхового стажа.