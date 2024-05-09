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Перепризначати Кубракова до Кабміну не будуть, - джерело

Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Мілан Лєліч

Олександра Кубракова, якого Верховна Рада напередодні звільнила з посади віце-прем'єра, перепризначати на посаду міністра інфраструктури України не будуть.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіло джерело в "Слузі народу".

"Перепризначати Кубракова до Кабміну на посаду міністра інфраструктури не будуть", - сказало джерело. 

Щодо стосується міністра агрополітики Миколи Сольського, який є підозрюваним у справі про махінації із землями в Сумській області, то станом на сьогодні невідомо, чи знайдеться 226 голосів у сесійній залі за його звільнення.

При цьому хто може бути призначений замість Сольського та Кубракова до Кабміну та хто обійме посаду голови новоствореного міністерства регіональної політики - невідомо й голосувань за це сьогодні не очікується, додало джерело.

Звільнення Кубракова і розділ Мінрозвитку

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада 272 голосами звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. 

Щодо причин відставки міністра, то, за інформацією РБК-Україна, офіційно їх не пояснили і самому Кубракову. У нього не було розмови ані з президентом, ані з прем'єром. Це підтвердив і сам Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

Нардепи ж пояснюють рішення провалом регіональної політики. 

"Політика, яка здійснюється сьогодні міністерством в частині регіональної політики знаходиться в критичному стані. Враховуючи вищенаведене, існує гостра необхідність в утворенні окремого міністерства яке би займалося регіональною політикою", - йдеться у пояснювальній записці до проекту про звільнення Кубракова.

Зауважимо, що відставці передували новини про те, що очолюване раніше ним відомство хочуть розділити на два окремих, а саме Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. Однак хто саме буде очолювати їх наразі не відомо.  

Детальніше про те, хто такий Кубраков і чому його звільнили - читайте в метаріалі РБК-Україна за посиланням.

Додамо, ще в квітні РБК-Україна писало у своєму матеріалі, що в Кабміні очікується низка кадрових змін. Про це читайте тут: "Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський".

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