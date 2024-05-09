RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Переназначать Кубракова в Кабмин не будут, - источник

Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Александра Кубракова, которого Верховная Рада накануне уволила с должности вице-премьера, переназначать на должность министра инфраструктуры Украины не будут.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал источник в "Слуге народа".

"Переназначать Кубракова в Кабмин на должность министра инфраструктуры не будут", - сказал источник.

Что касается министра агрополитики Николая Сольского, который является подозреваемым в деле о махинациях с землями в Сумской области, то на сегодня неизвестно, найдется ли 226 голосов в сессионном зале за его увольнение.

При этом кто может быть назначен вместо Сольского и Кубракова в Кабмин и кто занимает должность главы вновь министерства региональной политики - неизвестно и голосований за это сегодня не ожидается, добавил источник.

Увольнение Кубракова и разделение Минразвития

Напомним, что сегодня Верховная Рада 272 голосами уволила Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Что касается причин отставки министра, то, по информации РБК-Украина, официально их не объяснили и самому Кубракову. У него не было разговора ни с президентом, ни с премьером. Это подтвердил и сам Кубраков на своей странице в Facebook.

Нардепы же объясняют решение провалом региональной политики.

"Политика, которая осуществляется сегодня министерством в части региональной политики находится в критическом состоянии. Учитывая вышеизложенное, существует острая необходимость в образовании отдельного министерства, которое бы занималось региональной политикой", - говорится в пояснительной записке к проекту об увольнении Кубракова.

Заметим, что отставке предшествовали новости о том, что возглавляемое ранее им ведомство хотят разделить на два отдельных, а именно Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Однако кто именно будет возглавлять их, пока неизвестно.

 

Подробнее о том, кто такой Кубраков и почему его уволили - читайте в метариале РБК-Украина по ссылке.

Добавим, еще в апреле РБК-Украина писало в своем материале, что в Кабмине ожидается ряд кадровых изменений. Об этом читайте здесь: "Как власть меняла закон о мобилизации и кого еще решил уволить Зеленский".

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныНиколай СольскийВерховная радаАлександр Кубраков