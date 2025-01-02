Переодягнулися в залізничників. На кордоні зі Словаччиною затримали двох порушників

"Прикордонники викрили двох чоловіків, які одягнули спецодяг зі світловідбиваючими жилетами та мовчки прямували колією до кордону. При собі вони навіть мали кирку з лопатою, щоб не викликати підозри", - повідомили у ДПСУ.

За інформацією прикордонників, такий шлях залізницею для чоловіків організували переправники. Після прибуття до прикордонного міста Великий Березний, далі порушники вирушили в напрямку лісу, вдаючи, що перевіряють стан рейок.

Однак, план провалився: біля загороджувального паркану "залізничників" затримали прикордонники, а пізніше - і їхніх провідників.

Порушників притягнули до адміністративної відповідальності, а переправників взяли під варту. Наразі триває слідство.

Фото: на кордоні зі Словаччиною затримали двох чоловіків, переодягнутих у залізничників (t.me/DPSUkr)