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Переоделись в железнодорожников. На границе со Словакией задержали двух нарушителей

Фото: на границе со Словакией задержали двух мужчин, переодетых в железнодорожников (t.me/DPSUkr)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией. Для этого нарушители переоделись в железнодорожников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Пограничники разоблачили двух мужчин, которые надели спецодежду со светоотражающими жилетами и молча шли по рельсам к границе. При себе они даже имели кирку с лопатой, чтобы не вызвать подозрения", - сообщили в ГПСУ.

По информации пограничников, такой путь по железной дороге для мужчин организовали переправщики. По прибытии в пограничный город Великий Березный, далее нарушители отправились в направлении леса, делая вид, что проверяют состояние рельсов.

Однако, план провалился: возле заградительного забора "железнодорожников" задержали пограничники, а позже - и их проводников.

Нарушителей привлекли к административной ответственности, а переправщиков взяли под стражу. В настоящее время продолжается следствие.

 

Фото: на границе со Словакией задержали двух мужчин, переодетых в железнодорожников (t.me/DPSUkr)

 

Незаконное пересечение границы

Напомним, недавно двое мужчин погибли во время пересечения Тисы. Организаторам незаконной схемы сообщили о подозрении.

Также пограничники разоблачили псевдосупругов, которые пытались выехать за границу. Оказалось, что мужчина заплатил девушке за фиктивный брак.

А на Закарпатье переправщики пытались провезти уклонистов под видом траурного кортежа. Несмотря на попытку побега, всех участников схемы задержали пограничники.

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ДПСУПограничники