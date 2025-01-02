Переоделись в железнодорожников. На границе со Словакией задержали двух нарушителей

"Пограничники разоблачили двух мужчин, которые надели спецодежду со светоотражающими жилетами и молча шли по рельсам к границе. При себе они даже имели кирку с лопатой, чтобы не вызвать подозрения", - сообщили в ГПСУ.

По информации пограничников, такой путь по железной дороге для мужчин организовали переправщики. По прибытии в пограничный город Великий Березный, далее нарушители отправились в направлении леса, делая вид, что проверяют состояние рельсов.

Однако, план провалился: возле заградительного забора "железнодорожников" задержали пограничники, а позже - и их проводников.

Нарушителей привлекли к административной ответственности, а переправщиков взяли под стражу. В настоящее время продолжается следствие.

Фото: на границе со Словакией задержали двух мужчин, переодетых в железнодорожников (t.me/DPSUkr)