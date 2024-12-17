Псевдошлюб заради відпочинку в Туреччині: прикордонники викрили нову схему
Прикордонники викрили псевдоподружжя, що намагалось виїхати за кордон. Виявилось, що чоловік заплатив дівчині за фіктивний шлюб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
За даними ДПСУ, у пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники викрили псевдоподружжя із Сумської області.
"22-річний чоловік уклав шлюб з 23-річною жінкою з II групою інвалідності, щоб потрапити до Туреччини", - зауважили працівники ДПСУ.
За даними прикордонників, "пара" спочатку розповідала, що їдуть нібито провідати маму "нареченого".
Однак, коли жінка зрозуміла, що за такий "бізнес" їй загрожує кримінальна відповідальність, зізналась, що шлюб укладений з розрахунку.
"Клієнт після перетину кордону мав сплатити 3-4 тис. доларів США. До того ж пообіцяв, що панянка безкоштовно відпочине у Туреччині у його мами", - додали прикордонники.
Також з'ясувалося, що теперішній чоловік панянки-заробітчанки є близьким другом попереднього її чоловіка. Щоб не викликати підозри, "молодята" домовились перетинати кордон через два місяці після укладення шлюбу.
Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону скерували до поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
Нагадаємо, що нещодавно прикордонники затримали військового, який після СЗЧ вирішив повернутись в ЗСУ.
Військовослужбовець самовільно залишив місце строкової служби та переткнув кордон України. Однак через деякий час вирішив повернутись та знову приєднатись до ЗСУ.
А незадовго до того прикордонники затримали групу ухилянтів, які заплатили 400 тисяч гривень за гумовий човен, щоб переплисти річку Тиса.
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