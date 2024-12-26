Маскувалися під траурний кортеж. На Закарпатті викрили нову схему ухилянтів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

"На Закарпатті переправники намагалися провезти двох ухилянтів через кордон, прикинувшись учасниками траурного кортежу, що супроводжував тіло загиблого воїна", - зауважили прикордонники.

За їх даними, за 18 тисяч доларів переправники планували доставити чоловіків призовного віку до кордону. Ба більше, для обману вони навіть вивісили прапор на авто.

"Після викриття один із них спробував наїхати на наряд, а "клієнтам" наказав випригувати з авто. Попри це прикордонники затримали усіх порушників", - додали в ДПСУ.