Під час спроби перетнути Тису потонули двоє чоловіків, їхнім "гідам" загрожує в'язниця

Два чоловіки загинули під час перетинання Тиси. Організаторам незаконної схеми повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури пʼятьом громадянам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон, вчиненої групою осіб небезпечним для життя та здоров’я способом.

За даними слідства, жителі Закарпатської та Івано-Франківської областей під час дії воєнного стану за гроші організовували незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. Вартість "послуг" становила 7-10 тисяч доларів з особи.

У квітні 2024 року одна з таких спроб закінчилася трагічно - двоє осіб з групи, які перетинали кордон вплав через річку Тиса, потонули. Їх тіла виявили на березі річки на території Тячівського та Хустського районів. Один чоловік досі вважається зниклим безвісти. Іншим вдалося дістатися Румунії.

Як діяла схема переправлення

Маршрут незаконного переправлення розпочинався у селі Бедевля Тячівського району. Підозрювані достовірно знали, що навесні річка є повноводною, тому піший перехід на цій ділянці кордону неможливий. Однак "клієнтам" цю інформацію не повідомили й навпаки запевняли їх про безпечність переходу річки на обраній ними локації.

Один із підозрюваних супроводжував групу безпосередньо до берега Тиси. Однак, коли чоловіки вже зайшли у воду, почали кликати на допомогу та тонути, супровідник поїхав із місця події.

Наразі пʼятьом фігурантам обрали запобіжні заходи - тримання під вартою із визначенням розміру застави. Її загальна сума для усіх склала 35,4 млн гривень.

Також у межах слідства правоохоронці вилучили майно підозрюваних.