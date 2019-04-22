Переносить администрацию президента "не лучший вариант", - Гелетей

Начальник государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что идея лидера президентских выборов Владимира Зеленского о переносе Администрации президента с улицы Банковой в Киеве "не лучший вариант". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью'ю Гелетея "Громадському".

Кроме того, Гелетей заявил, что Зеленский будет находится под постоянной охраной в местах временного и постоянного пребывания.

"Конечно, любое решение, которое примет президент, управление государственной охраны будет выполнять и будет ему обеспечивать безопасность независимо от того, где это будет. В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом новом месте", - отметил Гелетей.

В то же время он подчеркнул, что это не будет проблемой для управления государственной охраны.

"Хочется кому или не хочется, как только президент вступает в должность, управление государственной охраны его берет под государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания", - добавил он.

Ранее Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина заявил, что в случае победы на выборах намерен перенести Администрацию президента с Банковой. По его мнению, в случае избрания общество увидит все, что он сможет сделать в рамках своих полномочий.

"У нас есть возможность разобраться с Администрацией президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их так много? Куда идут такие деньги? Откуда такие бюджетные расходы на Администрацию? ... Очень хочу переехать с Банковой, - ред.). Я сказал своим ребятам - ищете какой-то ореп space, некий unit интересный... Да, я хочу. А его (здание Администрации президента, - ред.), если общество позволит, отдал бы...", - добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что планирует сократить Администрацию президента.

"Мы не хотим быть в этой администрации. Место должно быть открытым, мы хотим сократить администрацию президента", - заявил он.