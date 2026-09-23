"Победителей не будет": Рубио заявил, что войну РФ против Украины логично закончить

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в войне России против Украины победителей не будет. В связи с этим он считает, что ее логично было бы закончить и в конце концов она закончится мирным соглашением.

В ходе беседы он рассказал, на данный момент мирного соглашения нет, однако оно имеет полный смысл. По его словам, война не идет на пользу ни одной из сторон, и в конечном итоге она должна закончится путем переговоров, так как победы ни у одной из сторон не будет.

"Очевидно, она не идет на пользу Украине, а для России она просто ужасна. Я имею в виду, что они не добиваются успехов в этой войне. Просто не добиваются. Поэтому прекратить ее было бы совершенно логично... Она не закончится какой-то сокрушительной военной победой одной из сторон над другой. Она закончится путем заключения договоренности на переговорах", - заявил Рубио.

В то же время он добавил, что во внешней политике и в таких вопросах, как этот, "иногда то, что имеет смысл, не обязательно происходит".

В связи с этим Рубио пояснил позицию президента Дональда Трампа тем, что если у США появится возможность что-то изменить и преодолеть разногласия между двумя сторонами, то глава Белого дома готов это сделать.

"Мы продолжим пытаться это сделать. Но очевидно, что сегодня мы находимся не там. Я надеюсь, что это изменится. И думаю, что в конечном итоге так и будет. В какой-то момент эта война должна будет закончиться. И война в Украине закончится путем заключения договоренности на переговорах... И чем раньше это произойдет, тем меньше людей погибнет и тем меньше разрушений будет", - резюмировал госсекретарь.