Перемовини України та США у Саудівській Аравії: ЗМІ дізнались, як триває процес
У Саудівській Аравії сьогодні вже декілька годин тривають перемовини делегації України та США. Представники країн ведуть розмову вже понад п'ять годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як заявляють ЗМІ, за даними не названого українського чиновника, перемовини про можливе часткове перемир'я між Києвом і Москвою, які ведуться між Сполученими Штатами та Україною проходять добре.
"Переговори проходять добре, обговорено багато питань", - сказав високопоставлений український чиновник.
Переговори в Саудівській Аравії
Сьогодні у Саудівській Аравії проходять перемовини між українською та американською делегаціями. За словами президента США Дональда Трампа, він очікує позитивних результатів від переговорів в Саудівській Аравії. Водночас держсекретар США Марко Рубіо, заявив, що Україні доведеться поступитись Росії захопленими з 2014 року територіями у рамках мирної угоди.
Нагадаємо, США представляють держсекретар Марко Рубіо і радник з нацбезпеки Майк Волц, а від України участь беруть керівник ОП Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.
Також наразі президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Саудівській Аравії, однак заявлялось, що він не буде причетним до перемовин.
Зауважимо, що у лютому американські чиновники зустрічалися з російськими в Саудівській Аравії. Тоді їхні переговори тривали близько 4,5 години.
Детальніше про те, що потрібно знати про переговори України та США в Саудівській Аравії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також ми зібрали основні дані про те, що наразі відомо про перемовини, які вже тривають понад 5 годин.
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