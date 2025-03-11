Перемовини України та США у Саудівській Аравії: ЗМІ дізнались, як триває процес

У Саудівській Аравії сьогодні вже декілька годин тривають перемовини делегації України та США. Представники країн ведуть розмову вже понад п'ять годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як заявляють ЗМІ, за даними не названого українського чиновника, перемовини про можливе часткове перемир'я між Києвом і Москвою, які ведуться між Сполученими Штатами та Україною проходять добре.

"Переговори проходять добре, обговорено багато питань", - сказав високопоставлений український чиновник.

Переговори в Саудівській Аравії

Сьогодні у Саудівській Аравії проходять перемовини між українською та американською делегаціями. За словами президента США Дональда Трампа, він очікує позитивних результатів від переговорів в Саудівській Аравії. Водночас держсекретар США Марко Рубіо, заявив, що Україні доведеться поступитись Росії захопленими з 2014 року територіями у рамках мирної угоди.

Нагадаємо, США представляють держсекретар Марко Рубіо і радник з нацбезпеки Майк Волц, а від України участь беруть керівник ОП Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Також наразі президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Саудівській Аравії, однак заявлялось, що він не буде причетним до перемовин.

Зауважимо, що у лютому американські чиновники зустрічалися з російськими в Саудівській Аравії. Тоді їхні переговори тривали близько 4,5 години.

Детальніше про те, що потрібно знати про переговори України та США в Саудівській Аравії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми зібрали основні дані про те, що наразі відомо про перемовини, які вже тривають понад 5 годин.