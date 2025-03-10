Переговори в Саудівській Аравії. Що говорить Трамп та його команда про зустріч з Україною в Джидді

Напередодні зустрічі делегацій України та США, яка відбудеться в Саудівській Аравії 11 березня, в Білому домі розповіли про очікування від переговорів. Лідер Штатів Дональд Трамп висловив сподівання на "позитивні результати", допустивши укладення угоди про рідкісноземельні ресурси та зняття заборони на обмін розвідданими.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало заяви Трампа та його команди щодо майбутніх переговорів у Саудівській Аравії.

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Трамп про очікування від зустрічі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що очікує на гарний результат від переговорів американської та української делегацій 11 березня в Джидді.

"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", - висловив сподівання лідер Білого дому.

Трамп заявив, що на зустрічі може вирішитися доля угоди про надра, підписання якої зірвалося під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону 28 лютого.

"Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, проте я хочу, щоб вони хотіли миру... Вони не продемонстрували це тою мірою, в якій повинні", - зазначив президент США.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, як Україна може показати прагнення до миру, Трамп сказав, що "це стане зрозуміло протягом наступних 2-3 днів".

Також він припустив відновлення передачі Україні розвідувальних даних, яку було призупинено разом із військовою допомогою від США після напруженої дискусії із Зеленським у Білому домі.

"Ми практично вже готові, справді, майже готові", - відповів Дональд Трамп ⁣на запитання про те, чи розглядає він можливість розблокування передачі розвідданих для української сторони.

Заяви членів делегації США

Американську сторону на переговорах у Саудівській Аравії 11 березня представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник президента США Стів Віткофф, радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

За офіційним повідомленням Держдепу, очільник відомства Марко Рубіо їде на зустріч з української делегацією для "просування мети президента США щодо припинення російсько-української війни".

Радник в нацбезпеки Майк Волц розповів, що на переговорах з представниками України Штати повернуться до питань підписання угоди про корисні копалини та досягнення перемир'я.

"У нас були попередні розмови з росіянами, українці мали чудову можливість об’єднати наші економіки завдяки тій угоді про мінерали. На жаль, все пішло не так добре. Але я думаю, що ми можемо повернутися до цього. Держсекретар Рубіо, я і делегація України матимемо зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня, щоб відновити ці переговори, досягти перемир’я", - анонсував Волтц.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав ідеєю зустрічі делегацій у Джидді створення основи для мирної угоди і початкового припинення вогню.

"Я думаю, що для нас важливішою темою обговорення є укладання мирної угоди", - заявив Віткофф про майбутні переговори.

Що пишуть західні ЗМІ про переговори

Американська сторона на зустрічі у Саудівській Аравії оцінюватиме готовність України до предметних переговорів, зокрема щодо поступок для завершення війни. Про це повідомило кілька західних ЗМІ з посиланням на анонімні джерела серед американських посадовців

Так за інформацією співрозмовників Reuters, Вашингтон планує використати зустріч з представниками України, щоб визначити, чи готовий офіційний Київ "піти на матеріальні поступки" РФ заради припинення війни.

Як зазначило джерело видання, у переговорному процесі не можна говорити "Я хочу миру" і "Я відмовляюся йти на будь-який компроміс".

"Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі. Якщо їх цікавлять лише кордони 2014 чи 2022 років, це вам про щось говорить", - сказав американський чиновник.

Делегація Штатів на переговорах також спостерігатиме "за ознаками того, що українці серйозно налаштовані щодо покращення зв'язків з адміністрацією Трампа" після емоційної розмови лідерів обох країн в Овальному кабінеті наприкінці лютого.

У розмові з ВВС представник Державного департаменту США на умовах анонімності оцінив зусилля української сторони для поновлення переговорів. За його словами, адміністрація Білого дому вважає, що керівництво України "готове рухатися вперед" у відповідь на вимогу США щодо припинення вогню з Росією.

"Той факт, що вони приїжджають сюди на вищому рівні, є для нас гарною ознакою того, що вони хочуть сісти за стіл переговорів і готові рухатися вперед", - висловив думку посадовець Держдепу про переговори в Джидді.

Детальніше про майбутні переговори України та США в Саудівській Аравії читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

При підготовці використовувалися: публікації Reuters, ВВС, Fox News, "Радіо Свобода".