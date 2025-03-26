Перемовини в Ер-Ріяді. В ОП відповіли, чи були розмови про територіальні поступки України

За його словами, під час зустрічі в Ер-Ріяді делегації продовжили технічні консультації щодо припинення вогню, про яке українська делегація домовилась з американською стороною ще в Джидді.

"Погодили припинення вогню щодо енергетичних об’єктів та в Чорному морі, яке набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі США. Ми попереджали американську команду, що рускі тягнутимуть час і висуватимуть додаткові умови", - написав Паліса.

За його словами, це є ще одним доказом того, що саме українці прагнуть справжнього й справедливого миру. І що саме Україну цікавить паритетне припинення вогню, на яке буде негайна відповідь у разі порушення домовленостей.

"Ну і щодо "червоних ліній": жодних розмов про територіальні поступки. Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов", - підкреслив радник.

Він зауважив, що України продовжує роботу над дієвими механізмами контролю припинення вогню та отримання ефективних гарантій безпеки, тому що довіри до ворожої сторони немає.

Переговорний процес щодо завершення війни

Цього місяця США провели низку зустрічей з делегаціями України та Росії. На перемовинах обговорювалось 30-денне припинення вогню між Києвом та Москвою. За підсумками останніх зустрічей Україна та США вже опублікували спільні заяви щодо того, про що було домовлено у Саудівській Аравії.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Росія також оприлюднила підсумкову заяву після зустрічі з американськими чиновниками в Саудівській Аравії. У ній, зокрема, зазначено умови для перемир'я з Україною на морі.

При цьому сьогодні росіяни вже звинуватили Україну у порушенні перемир'я, заявивши, що були атаковані енергетичні об'єкти у двох областях. Однак у Генштабі спростували російські заяви, і вважають, що російське військове відомство поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну.