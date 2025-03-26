Переговоры в Эр-Рияде. В ОП ответили, были ли разговоры о территориальных уступках Украины

По его словам, во время встречи в Эр-Рияде делегации продолжили технические консультации по прекращению огня, о котором украинская делегация договорилась с американской стороной еще в Джидде.

"Согласовали прекращение огня по энергетическим объектам и в Черном море, которое вступает в силу с момента публикации совместного заявления с США. Мы предупреждали американскую команду, что русские будут тянуть время и выдвигать дополнительные условия", - написал Палиса.

По его словам, это является еще одним доказательством того, что именно украинцы хотят настоящего и справедливого мира. И что именно Украину интересует паритетное прекращение огня, на которое будет немедленный ответ в случае нарушения договоренностей.

"Ну и насчет "красных линий": никаких разговоров о территориальных уступках. Это все украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться при любых условиях", - подчеркнул советник.

Он отметил, что Украина продолжает работу над действенными механизмами контроля прекращения огня и получения эффективных гарантий безопасности, потому что доверия к вражеской стороне нет.

Переговорный процесс по завершению войны

В этом месяце США провели ряд встреч с делегациями Украины и России. На переговорах обсуждалось 30-дневное прекращение огня между Киевом и Москвой. По итогам последних встреч Украина и США уже опубликовали совместные заявления о том, о чем было договорено в Саудовской Аравии.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Россия также обнародовала итоговое заявление после встречи с американскими чиновниками в Саудовской Аравии. В нем, в частности, указаны условия для перемирия с Украиной на море.

При этом сегодня россияне уже обвинили Украину в нарушении перемирия, заявив, что были атакованы энергетические объекты в двух областях. Однако в Генштабе опровергли российские заявления, и считают, что российское военное ведомство распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну.