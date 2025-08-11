"Перемоги люблять тишу": Сирський розповів про значення Курської операції для України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував результати масштабної операції в Курській області Росії, яка відбулася літом 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За його словами, головна мета відволікання російських військ і техніки - була досягнута, що допомогло захистити українські території від масштабного наступу.

"Спочатку ми планували більше рейдових дій, але потім я відмовився від цієї ідеї, бо зрозумів, що нам потрібна ця територія", - заявив Сирський в інтерв’ю.

Він додав, що територія Курщини "потрібна Україні давно" і стала ключовим плацдармом для подальших дій.

Операція готувалась у найсуворішій секретності: навіть найближчі партнери, включно зі США, були не поінформовані.

Сирський підкреслив, що це урок після невдалого контрнаступу 2023 року.

"Перемоги люблять тишу. Вони народжуються в тиші та готуються в тиші. Коли створюється або проводиться інформаційна кампанія, і всі кричать: "Дайте мені це, дайте мені те", тоді, звичайно, ворог також знає і також готується", - пояснив головнокомандувач.

Вторгнення стало першим випадком з часів Другої світової війни, коли іноземні війська зайняли частину російської території.

Українські сили захопили понад 1000 полонених, а Москва була змушена перекидати війська з інших напрямків.

Шокуюча операція для РФ

Командир 82 десантно-штурмової бригади Дмитро Волошин спочатку вважав наказ про операцію "божевільною", але згодом побачив її масштаб та потенціал успіху.

Наразі українські війська утримують у Курській області лише кілька десятків квадратних кілометрів, які залишилися після операції - плацдарм, який має стратегічне значення.

Цей успіх суттєво вплинув на моральний дух українців і підтримку з боку західних країн, які раніше вагалися з постачанням зброї.

Важливим фактором стала участь північнокорейських військових, які прибули до Курська на допомогу росіянам.

"Без корейців вони б не мали жодного успіху", - підкреслив Сирський.

Операція стала символом змін у ході війни та показала, що Україна здатна вести успішні наступальні дії навіть на території противника.